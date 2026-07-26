Ai Mondiali di scherma 2026, in corso a Hong Kong dal 22 al 30 luglio, l’Italia si trova al quarto posto nel medagliere con tre medaglie d’argento. Dopo tre giornate di gare a gironi, la competizione entra nella fase clou, con dodici titoli in palio in sei giorni. La manifestazione coinvolge atleti di tutto il mondo e si svolge nel rispetto del programma stabilito, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione delle medaglie.

I Mondiali 2026 di scherma si disputano a Hong Kong (Cina) dal 22 al 30 luglio: dopo tre giornate dedicate alle varie fasi a gironi, la rassegna iridata entra nel vivo e metterà in palio i consueti dodici titoli nel giro di sei giorni. Prima ci sarà spazio per le prove individuali nelle tre armi (fioretto, spada, sciabola), poi spazio alle gare a squadre, che incoroneranno le migliori formazioni in circolazione a livello globale. L’Italia si è presentata in terra asiatica con grandi ambizioni e punta a essere protagonista nell’appuntamento più importante di questa annata agonistica. Dopo aver conquistato il medagliere generale ai recenti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Medagliere Mondiali scherma 2026: Italia quarta con un tris d’argenti

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