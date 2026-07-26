Durante il secondo weekend di controlli, agenti e ufficiali hanno fermato numerosi cittadini tra le stazioni e le zone della movida. Nove persone sono state arrestate, mentre altre otto sono state trasferite nei centri di permanenza. Le operazioni hanno coinvolto diversi punti della città, con verifiche su documenti e attività sospette. Nessuna persona è risultata coinvolta in reati gravi, ma sono stati elevati anche vari verbali per infrazioni al codice della strada e alle norme di comportamento.

Secondo weekend di maxi controlli di poliziotti e ghisa. Se lo scorso fine settimana il blitz interforze si era concentrato in particolare sulle stazioni e e sui principali snodi delle linee metropolitane, venerdì sera i riflettori si sono accesi anche sulle più frequentate zone della movida notturna (dalla Darsena a corso Como, dalla Bicocca all’Arco della Pace). Senza dimenticare gli scali ferroviari Centrale, Garibaldi e Greco Pirelli e le fermate del metrò Domodossola e Porta Genova. Nel corso dell’attività, agenti (478 in totale, di cui 110 dei reparti mobili) e vigili hanno controllato in totale 6.363 persone, di cui più della metà (3.317) di nazionalità straniera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi controlli tra le stazioni e la movida. Nove in manette, otto trasferiti nei Cpr

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