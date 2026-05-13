Il maxi furto da 600mila euro tradisce la banda rubavano merce nei container e la rivendevano | otto in manette

Otto cittadini rumeni sono stati arrestati dai carabinieri di Venezia con il supporto dei colleghi di Milano. L'operazione è scattata in seguito a un furto di merce di alta gamma, valutata circa 600mila euro, che coinvolgeva il furto di articoli di pelletteria dai container e la successiva rivendita. L'indagine ha portato all'identificazione della banda responsabile di questa attività illecita.

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