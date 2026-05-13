Il maxi furto da 600mila euro tradisce la banda rubavano merce nei container e la rivendevano | otto in manette
Otto cittadini rumeni sono stati arrestati dai carabinieri di Venezia con il supporto dei colleghi di Milano. L'operazione è scattata in seguito a un furto di merce di alta gamma, valutata circa 600mila euro, che coinvolgeva il furto di articoli di pelletteria dai container e la successiva rivendita. L'indagine ha portato all'identificazione della banda responsabile di questa attività illecita.
Un maxi furto di articoli di pelletteria di alta gamma per un valore di 600mila euro ha portato all'arresto di otto cittadini rumeni da parte dei carabinieri di Venezia con il supporto dei colleghi di Milano su ordinanza del gip del capoluogo lombardo. Altre 11 persone risultano indagate. Le.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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