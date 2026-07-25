Milano maxi controlli nelle zone della movida | in azione anche droni e unità cinofile Nove arresti e 21 denunce

Nelle zone della movida di Milano, polizia di Stato e locale hanno effettuato controlli che hanno coinvolto 513 veicoli e 33 esercizi commerciali, oltre a 6363 persone. Sono stati arrestati nove soggetti e 21 sono stati denunciati. L'operazione ha previsto l'uso di droni e unità cinofile. I controlli sono stati effettuati per verificare il rispetto delle normative e prevenire comportamenti illeciti.

Milano, 25 luglio 2026 – Polizia di Stato e Polizia Locale in azione nelle zone della movida di Milano: controllati 513 veicoli e 33 esercizi commerciali, ma anche 6363 soggetti, di cui 9 arrestati e 21 indagati. Disposti 8 trattenimenti presso i CPR e 6 ordini di lasciare il territorio nazionale. Un’operazione congiunta per individuare situazioni di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica e per prevenire e contrastare i reati. Le zone della movida. Nel corso del servizio, partecipato dai poliziotti della Questura di Milano con la Squadra Mobile, le Squadre investigative dei Commissariati territoriali, la D.I.G.O.S., l’Ufficio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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