Maurizio Lanzaro | Giocavo a PlayStation con Totti Dopo il ritiro ho aperto ristoranti in Spagna
Maurizio Lanzaro ha iniziato la carriera nella Roma di Zeman e Capello, poi ha giocato con il Real Saragozza in Liga e contribuito alla promozione della Reggina. Ha ricordato di aver passato ore a giocare a PlayStation con Totti. Dopo il ritiro, ha aperto ristoranti in Spagna.
Dall'esordio nella Roma di Zeman e Capello all'impresa della Reggina, fino agli anni in Liga con il Real Saragozza: Maurizio Lanzaro racconta a Fanpage.it la sua carriera, i grandi campioni incontrati e la sua nuova vita da allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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