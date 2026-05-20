Chanel Totti vola a Cannes | spezza il look dark con i sandali colorati

Chanel Totti è arrivata a Cannes, dopo aver partecipato a Pechino Express e aver festeggiato il suo compleanno. La giovane ha indossato un completo total black, scelto per l’occasione, e ha completato il look con sandali colorati. La sua presenza sulla Croisette ha attirato l’attenzione, in un contesto di eventi mondani e anteprime cinematografiche. La sua visita si inserisce nel programma di impegni di questa stagione, tra eventi glamour e appuntamenti ufficiali.

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