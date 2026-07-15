Deschamps dopo Francia-Spagna | Larbitro aveva il livello per una semifinale dei Mondiali? Rispondete voi

Dopo la sconfitta contro la Spagna in semifinale, l’allenatore francese ha criticato l’arbitro salvadoregno Barton, chiedendo pubblicamente se il livello mostrato fosse adeguato a una partita di questa importanza. La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sulle decisioni prese durante il match. La critica si è concentrata sulla prestazione arbitrale, senza commenti sulle azioni specifiche del gioco.

Didier Deschamps ha attaccato l'arbitro salvadoregno Barton nella conferenza dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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DESCHAMPS deluso dalla sua FRANCIA e CRITICA l'ARBITRO | Interviste | FIFA World Cup | DAZN

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