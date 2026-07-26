Lothar Matthäus ha criticato duramente la Nazionale tedesca, definendo l’Italia la più grande vergogna. Ha anche inserito la Germania tra i principali flop, sottolineando le prestazioni negative delle due squadre. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle critiche. Nessuna altra nazionale è stata menzionata nella lista dei peggiori risultati.

Lothar Matthäus ha espresso una lunga lista di critiche all'indirizzo della Nazionale tedesca. Nella lista dei flop l'ex calciatore ha messo l'Italia al primissimo posto, immediatamente seguita dalla Germania. L'ex giocatore dell'Inter ha spiegato perché: "L’Italia ha rappresentato per me la più grande vergogna perché non è riuscita a qualificarsi pur essendoci 48 squadre partecipanti. Ma la Germania le viene subito dietro, perché ancora una volta non è riuscita a mettere in campo la qualità che i nostri giocatori hanno. Dal punto di vista del gioco, la Nazionale non ha convinto né contro la Costa d’Avorio, né contro l’Ecuador, né contro il Paraguay. 🔗 Leggi su Golssip.it

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© Golssip.it - Matthäus: "Dell'Italia la più grande vergogna, ma la Germania viene subito dietro"

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