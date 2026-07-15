La Germania ha esonerato il tecnico Klopp dopo poche partite. In Italia, si discute sul futuro di Pirlo come allenatore, con un sentimento di insoddisfazione tra i tifosi. La situazione attuale dei due paesi nel calcio internazionale evidenzia cambiamenti rapidi e decisioni immediate, senza indicazioni sulla durata o sugli obiettivi futuri. La scelta di sostituzioni e valutazioni si susseguono, mentre le rispettive federazioni attendono risposte e sviluppi.

Gentile Direttore, sto seguendo in questi giorni, mio malgrado, con indolenza e noia, il dibattito sul futuro Commissario Tecnico dell’Italia. Un po’ perché della sorte dell’italica compagine da anni mi interessa poco, un po’ perché il dibattito mi sembra francamente inutile, visto che — a mio modesto parere — il problema dell’ormai più che decennale assenza dai Mondiali risiede non nell’allenatore, ma piuttosto nella carenza di talenti. Non parlo solo delle punte apicali, degli Haaland o degli Yamal per intenderci, ma anche delle prime e seconde linee, dove i pochi giocatori che emergono non hanno reali sostituti. Il Pirlo allenatore non è il Pirlo calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Germania ha perso subito Klopp. L’Italia riflette (sigh) su Pirlo

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