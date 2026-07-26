Matteo Sioli ha vinto la gara di salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti, arrivando a superare 2,27 metri e poi riuscendo a valicare 2,30 metri. Tamberi ha avuto difficoltà, mentre Stronati si è ripreso dopo un periodo di inattività.

Matteo Sioli ha infiammato la gara di salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti, rendendosi protagonista di un percorso netto fino a 2.27 e poi piazzando la zampata a effetto alla quota superiore, valicando 2.30 metri al secondo tentativo. Il 20enne milanese ha eguagliato il proprio personale, siglato lo scorso anno in occasione del trionfo agli Europei U23 in quel di Bergen, e ha migliorato di un centimetro lo stagionale di 2.29, che lo scorso 19 giugno era valso il successo in Diamond League a Doha davanti a Mutaz Essa Barshim. Il vincitore del Golden Gala (2.28 a Roma il 4 giugno), nonché bronzo agli Europei Indoor lo scorso anno, ha tentato l’assalto al significativo 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Sioli sbanca l’alto con una bella misura e attacca il mondiale stagionale. Tamberi fatica, Stronati ritrovato

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