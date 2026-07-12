Edoardo Stronati è tornato a vincere dopo tre anni, conquistando il primo posto nel salto in alto al Meeting di Brescia. Il 22enne ha superato la quota di 2 metri, ottenendo il miglior risultato della competizione. La gara si è svolta sotto la pioggia, con molti atleti che hanno affrontato le condizioni avverse. Tra i duelli in acqua, si è distinto anche il confronto tra Scotti e Pernici, che si sono sfidati in una prova di resistenza.

Edoardo Stronati si è meritato la copertina del Meeting della Leonessa, andato in scena a Brescia. Il 22enne ha vinto la gara di salto in alto, superando 2.25 metri al primo tentativo e migliorando di un centimetro un personale vecchio di tre anni. Il 22enne si è lasciato alle spalle diversi problemi fisici, che hanno frenato la sua continuità di rendimento dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei U20 nel 2023. Il lombardo ha poi tentato l’assalto a 2.27, incappando in tre nulli, per chiudere la gara davanti a Manuel Lando (2.19). L’attesa era per il confronto tra Edoardo Scotti (primatista italiano dei 400 metri) e Francesco Pernici (fresco di record nazionale sugli 800 metri, superando Marcello Fiasconaro dopo 53 anni). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Edoardo Stronati torna in auge dopo 3 anni, bella misura nell’alto. Scotti-Pernici, duello sotto l’acqua a Brescia

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