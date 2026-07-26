Matilde Brandi ha parlato della possibilità di vedere la Roma vincere lo scudetto, citando il tecnico Gasp come una possibile svolta. Ha anche commentato sulla Lazio e sull’allenatore Gattuso, senza entrare in dettagli specifici. La sua presenza si è verificata durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, dove è stata una delle figure più visibili. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o approfondimenti sui temi calcistici affrontati.

Matilde Brandi tra le grandi protagoniste ieri al Vip Master 2026 di Milano Marittima. La nota showgirl, già incontrata in precedenti occasioni sia a Vip Master che a Olimpiadi del Cuore (di Forte dei Marmi, dal grande tifoso Juve Paolo Brosio), ha infiammato l’atmosfera del torneo tennis vip con il suo cuore giallorosso. Da grande tifosa della Roma, non si è tirata indietro – ai nostri microfoni in esclusiva – nel commentare ambizioni, rivalità e sogni scudetto. Il tutto lanciando, con il suo stile consueto, messaggi chiari e diretti che hanno subito acceso il dibattito. Ecco cosa ci ha detto la Brandi che, domenica prossima, sarà al Caminetto di Milano Marittima (a cena) con il suo energico ‘Matilde Brandi Live Show’. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Matilde Brandi: “Roma-scudetto, con Gasp si può. Su Lazio e Gattuso..”

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