Il tecnico del team ha commentato la partita, sottolineando che la Lazio ha mostrato spirito e determinazione. Ha elogiato i giocatori per l’impegno durante la settimana, riconoscendo anche le difficoltà affrontate. Ha aggiunto che la squadra ha eseguito bene alcune strategie, anche se ci sono stati momenti di fatica. Nessun riferimento a dettagli specifici sulla partita o risultati, ma solo un apprezzamento generale per l’atteggiamento dei giocatori.

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero una buona settimana. Sapevamo di poter fare un po' di fatica ma abbiamo fatto cose buone. Chapeau per come si sono comportati. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose ma spirito, mentalità e voglia ci sono state". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club dopo il test con la Primavera. "Se rivediamo la scorsa stagione, i tanti meriti sono dell'allenatore e dei giocatori. Per tutto quello che è successo, ambiente, infortuni, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta. Me l'aspettavo, sapevo di trovare un gruppo che ha voglia di lavorare e che sta bene insieme - ha proseguito Gattuso -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Gattuso 'Lazio con spirito e voglia, avanti su questa strada. Il tecnico biancoceleste dobbiamo migliorare ma ragazzi hanno voglia di lavorare #ANSA x.com

Gattuso elogia la Lazio: 'Spirito e voglia ci sono stati, avanti così'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero una buona settimana. Sapevamo di poter fare un po’ di fatica ma abbiamo fatto cose buone. Chapeau per come si sono comportati. Dobbiamo c ... it.blastingnews.com

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