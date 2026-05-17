Alle 12 si svolge il derby tra Roma e Lazio. Le formazioni ufficiali indicano che Gasp schiera Dybala dall'inizio, mentre Sarri opta per Furlanetto in porta. I giallorossi arrivano al match con una motivazione superiore rispetto agli avversari. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con i due allenatori pronti a sfidarsi sul campo e le squadre pronte a dare il massimo.

(4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il derby tra Roma e Lazio. Con lui gli assistenti Peretti e Perrotti, il quarto uomo Fabbri e la coppia Di Bello-Abisso al Var. Nelle ultime quattro stracittadine, la Roma ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria biancoceleste. Per quel che riguarda i precedenti assoluti, ci sono state 186 sfide totali: 51 vittoria Lazio, 64 pareggi e 71 vittorie Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12 Roma-Lazio, le ufficiali: Gasp ancora con Dybala dal 1', Sarri con Furlanetto in porta

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