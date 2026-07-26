La nuova dirigenza della Massese ha organizzato una conferenza stampa senza coinvolgere i quotidiani locali o i principali siti di informazione. La convocazione è stata riservata a pochi presenti, senza annunci ufficiali sul cambio di proprietà o passaggi di quote. Attualmente, non risultano aver avuto luogo transazioni o comunicazioni ufficiali riguardanti la gestione del club. La scelta di limitare la comunicazione ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Una conferenza stampa senza i quotidiani locali ed i siti di riferimento della Massese. E’ il capolavoro che è riuscito a partorire quella che dovrebbe diventare, il condizionale resta d’obbligo visto che al momento non c’è stato alcun passaggio di quote, la nuova dirigenza bianconera. Non si può non definirlo un clamoroso autogol perché dopo settimane di silenzio c’era tutto il tempo per studiare meglio quello che doveva essere l’atto di presentazione alla città, alla stampa ed ai tifosi del nuovo progetto. Un evento preparato, invece, con pressapochismo e approssimazione che non rappresenta certo un bel biglietto da visita e che è, invece, un segnale tangibile che a livello di comunicazione siamo per il momento molto carenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Dribbling ai quotidiani locali. Conferenza stampa solo per pochi intimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, il ds Manna in conferenza stampa tra pochi minuti (Live)

Silvia Salis e le polemiche sulle “regole” per la conferenza stampa: “Domande prima e solo sulla città”Durante il primo anno di mandato, si terrà una conferenza stampa con Silvia Salis.

Si parla di: Massese Dribbling ai quotidiani locali. Conferenza stampa solo per pochi intimi.

Massese Dribbling ai quotidiani locali. Conferenza stampa solo per pochi intimiBudget di partenza da 250/300 milioni che in parte servirà per coprire i debiti . Venerdì il passaggio delle quote e il 9 agosto la presentazione ... msn.com

Massese Dribbling to the local newspapers. A press conference for a select few.The starting budget is 250/300 million, which will be partly used to cover debts. The transfer of shares will be on Friday and the presentation will be on August 9th. sport.quotidiano.net