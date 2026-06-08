Durante il primo anno di mandato, si terrà una conferenza stampa con Silvia Salis. È stato stabilito che le domande saranno ammesse solo su questioni legate alla città. La decisione ha suscitato commenti critici, alcuni osservano che la formula ricorda più quella di un intervento di un aspirante presidente del consiglio che di una sindaca. La stessa amministrazione ha comunque smentito questa interpretazione.

Il primo anno di governo di Silvia Salis sarà celebrato con una conferenza stampa. Una scelta che, fanno notare i più maliziosi, ricorda più la postura di una (aspirante) presidente del consiglio che di una sindaca, nonostante le ripetute smentite. Di più: “ un anno di giunta ”, questo il nome dato al format, sembrerebbe pensato apposta per convincere gli scettici sul tallone d’achille di Salis come potenziale candidata anti-Meloni, e cioè che finora ha dimostrato poco. Ma ciò che sta davvero facendo discutere sono le modalità con cui è stato organizzato questo punto stampa. E in particolare due aspetti: la restrizione delle domande “ all’amministrazione della città ” e la richiesta ai giornalisti di segnalare i “temi” su cui intendono fare domande con giorni d’anticipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvia Salis e le polemiche sulle “regole” per la conferenza stampa: “Domande prima e solo sulla città”

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