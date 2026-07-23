napoli il ds manna in conferenza stampa tra pochi minuti live

Tra pochi minuti, il direttore sportivo del Napoli terrà una conferenza stampa. Durante l'incontro, si prevede un aggiornamento sulla prima settimana di ritiro e sul mercato dei trasferimenti della squadra. La conferenza sarà trasmessa in diretta.

Tra pochi minuti il ds Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Probabile un punto sulla prima settimana di ritiro e, ovviamente, sul calciomercato degli azzurri. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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DS Napoli Giovanni Manna:annullato un gol regolare ! conferenza stampa post Atalanta-Napoli 2-1

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