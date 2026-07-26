Massacrato dal branco a Pinarella di Cervia | morto 54enne

Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone nella notte tra sabato e domenica a Pinarella di Cervia. L’uomo è stato picchiato e ha trascorso quattro giorni in ospedale in coma, senza mai riprendere conoscenza. La vittima è deceduta dopo le aggressioni subite. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che ha coinvolto più aggressori. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’aggressione.

Massacrato di botte dal branco nella notte tra sabato e domenica, poi quattro giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza Si è spezzata così la vita di Nicola Musiani, 54 anni, morto mercoledì al Bufalini di Cesena dopo il violento pestaggio subito nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, dove da circa dieci anni viveva in un camper. Ieri l’autopsia, eseguita dal medico legale Dario Raniero, ha confermato un quadro di estrema violenza: numerosi colpi inferti soprattutto alla testa e al torace. Ora toccherà agli accertamenti stabilire quali lesioni siano risultate fatali su un fisico già profondamente debilitato. L’inchiesta dei carabinieri procede per omicidio contro ignoti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Temi più discussi: Ucciso dal branco: il mistero di Nicola, il ‘ragazzo’ amato da tutti; Pestaggio mortale di Pinarella. Cercò di sfuggire ai suoi aguzzini; Massacrato dal branco, ieri l’autopsia; Pinarella di Cervia (Ravenna). 54enne che viveva in un camper massacrato dal branco muore dopo giorni di agonia. Amato dai concittadini, silenziato dai media, perché?.

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