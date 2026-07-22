Nicola Musiani, 54 anni, è morto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 luglio, dopo essere stato aggredito nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio a Pinarella di Cervia. L'uomo era stato brutalmente picchiato nel parcheggio di viale Tritone e le forze dell'ordine stanno cercando gli aggressori. La vittima è deceduta a causa delle lesioni riportate durante l'aggressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

È deceduto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 luglio Nicola Musiani, il cinquantaquattrenne aggredito nella notte tra sabato e domenica a Pinarella di Cervia, nel parcheggio di viale Tritone. Un giallo ancora irrisolto con la Procura di Ravenna che per quattro giorni ha coordinato le indagini dei carabinieri per tentato omicidio. Indagini che ora procedono per omicidio e con la disposizione dell’autopsia sul corpo della vittima. Musiani, molto conosciuto dai residenti della zona, è stato aggredito da un gruppo di persone ignote: era stato trovato privo di coscienza da un camionista che aveva parcheggiato il suo tir in viale Tritone. Erano le 5 del mattino della scorsa domenica. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Cervia, Nicola Musiani è morto dopo essere stato massacrato di botte in un parcheggio. Caccia agli aggressori

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