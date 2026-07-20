aggredito in un parcheggio a pinarella 54enne ancora in coma si batte la pista della spedizione punitiva

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato aggredito in un parcheggio a Pinarella e attualmente si trova in coma. L’incidente è avvenuto in viale Tritone e le forze dell’ordine stanno valutando come pista principale una spedizione punitiva. La vittima è stata colpita con violenza e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Gli investigatori stanno esaminando le testimonianze e le immagini di sorveglianza per chiarire cosa sia successo.