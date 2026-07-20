Aggredito in un parcheggio a Pinarella 54enne ancora in coma Si batte la pista della spedizione punitiva
Un uomo di 54 anni è stato aggredito in un parcheggio a Pinarella e attualmente si trova in coma. L’incidente è avvenuto in viale Tritone e le forze dell’ordine stanno valutando come pista principale una spedizione punitiva. La vittima è stata colpita con violenza e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Gli investigatori stanno esaminando le testimonianze e le immagini di sorveglianza per chiarire cosa sia successo.
Ravenna, 20 luglio 2026 – Resta in coma, in condizioni disperate, il 54enne vittima del tentato omicidio di viale Tritone, a Pinarella. Mentre i medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena continuano a lottare per salvargli la vita, i carabinieri stanno orientando le indagini verso quella che appare sempre più come una spedizione punitiva. La Procura procede infatti per tentato omicidio e gli elementi raccolti nelle ultime ore sembrano allontanare l'ipotesi di un'aggressione nata d'impulso dopo la lite avvenuta poche ore prima. Cos’è successo. Proprio quella discussione, scoppiata intorno alle 2 della notte nel piazzale di viale Tritone, potrebbe infatti non avere alcun legame con il pestaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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