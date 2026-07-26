Una manifestazione promossa sui social da Stefania Caiafa si è svolta con una sola partecipante in piazza. La donna aveva annunciato l’evento a sostegno di un gioielliere condannato a circa 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. La presenza sul posto si è limitata a Caiafa, mentre altri commentatori hanno definito l’iniziativa un fallimento, e alcuni hanno invece considerato l’atto come un gesto di coraggio.

Un "flop", secondo Repubblica. Un "atto di coraggio", secondo alcuni utenti. Stefania Caiafa sui social aveva annunciato una "manifestazione nazionale" in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. Ma a Milano al corteo si è presentata solo lei, l'organizzatrice, fondatrice dell'associazione in difesa degli animali Avanguardia animalista. La donna si è ritrovata da sola in corso Venezia e con un megafono e un cartello improvvisato scritto a penna, "Libertà per Mario Roggero", e ha iniziato a scandire frasi in difesa del gioielliere piemontese. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48657380 Al corteo le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 persone e per questo in corso Venezia c'erano alcuni agenti della Polizia e della Polizia locale, oltre che la Digos. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, Stefania Caiafa da sola in piazza: finisce a insulti

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Milano, l'unica partecipante al corteo per Roggero: Troppo facile lamentarsi sui social!

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