Stefania Orlando ha espresso solidarietà a Mario Roggero, condannato per omicidio di un gioielliere. La conduttrice ha raccontato di aver subito un furto in casa mentre dormiva e ha detto di essere traumatizzata. Orlando ha commentato la vicenda di Roggero, evidenziando di provare empatia per lui, avendo vissuto un episodio simile lo scorso gennaio. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla vulnerabilità personale.

Stefania Orlando ha dichiarato di provare empatia per Mario Roggero. La conduttrice, vittima di un episodio simile lo scorso gennaio, ha commentato la vicenda relativa alla condanna per omicidio del gioielliere di Grinzane Cavour. Orlando ha raccontato di essersi immedesimata con Roggero, perché “capisco bene lo stress psicologico che ha provato”. Caso Mario Roggero, cosa ne pensa Stefania Orlando Stefania Orlando, ospite della trasmissione di Rete 4 Zona Bianca, è stata sollecitata sul caso di Mario Roggero, che dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori avvenuto nel 2021. La posizione della conduttrice è stata netta, dettata principalmente dal tentativo di rapina che lei stessa ha vissuto qualche mese fa nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefania Orlando difende Mario Roggero e racconta il furto in casa mentre dormiva, "sono traumatizzata"

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