Quanti sono i Mario Roggero in Italia? Quando la vittima della rapina finisce sul lastrico

In Italia, ci sono alcuni casi di persone condannate a risarcire i loro aggressori dopo aver reagito a rapine o intrusioni domestiche. Sebbene il numero sia limitato, queste situazioni suscitano reazioni di sdegno tra la popolazione. La vittima di una rapina può finire in difficoltà economiche, arrivando anche a perdere tutto. Non ci sono dati precisi sul totale di persone coinvolte, ma le vicende di questo tipo sono comunque oggetto di attenzione pubblica.

Quanti sono i Mario Roggero in Italia? Cioè quanti sono gli italiani finiti in carcere e costretti a risarcire i loro carnefici per aver reagito a una rapina o a un’incursione in casa propria? A dire il vero non molti, ma anche quei pochi bastano e avanzano a far montare la rabbia e l’indignazione in tutte le persone per bene. Uno dei casi più agghiaccianti è quello di Walter Onichini, un macellaio di Legnaro, in provincia di Padova. Nel 2013 reagì a un furto nella sua abitazione e sparò dal balcone contro tre ladri. Uno di questi, Elson Ndreca, venne colpito al fianco da un proiettile, riportando una perforazione gastrica. Ricoverato in ospedale, il ladro dopo essere stato curato se la diede a gambe e, nonostante una condanna a tre anni e otto mesi di carcere, non scontò un solo giorno di galera perché si rese irreperibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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