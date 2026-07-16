Mario Roggero appello di Salvini a Mattarella per la grazia

Salvini ha inviato un appello al presidente della Repubblica per ottenere la grazia per Mario Roggero. La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi di reclusione, inflitta a un gioielliere piemontese condannato per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ferito un altro. La sentenza è stata confermata in via definitiva.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l’omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. Il gioielliere ha postato un video su Instagram subito dopo la sentenza: “È finita. Ultimi minuti con i miei familiari e poi mi costituirò. La Cassazione ha confermato i 14 anni e 9 mesi, quindi, per me, un ergastolo.” . Subito dopo la sentenza è arrivato l’appello del vicepremier Matteo Salvini, che si è rivolto a Sergio Mattarella per chiedere la grazia. “Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero

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