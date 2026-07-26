Mario Roggero può uscire dalla cella per 13 ore al giorno, ma il suo pensiero va alla moglie e alle figlie che gestiscono la gioielleria di famiglia. La gioielleria è stata riaperta, ma lui teme per la sicurezza del negozio, soprattutto per la presenza della moglie, ancora in attività. La condanna a quasi 15 anni non sembra distogliere l’attenzione dai rischi quotidiani per la famiglia.

Dietro le mura del carcere di Bollate, per Mario Roggero il pensiero più urgente non riguarda soltanto la condanna. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi, vive con un’angoscia costante: quella per la moglie e le figlie, rimaste a gestire la gioielleria di famiglia dopo la sua detenzione. Il negozio ha riaperto, ma proprio questa ripartenza ha acceso una nuova preoccupazione nel commerciante. L’assenza di Roggero dall’attività, oggi nelle mani delle sue familiari, è diventata per lui una fonte di apprensione quotidiana. Mario Roggero e la paura per la famiglia. «So che il negozio ha riaperto e vivo un po’ in apprensione pensando a mia moglie e alle nostre figlie che se ne occupano», avrebbe confidato Mario Roggero, secondo quanto riportato da Leggo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero: “Possiamo stare fuori dalle celle per 13 ore. La gioielleria riaperta? Temo per mia moglie in negozio”

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