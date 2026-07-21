La gioielleria è stata riaperta e sarà gestita da moglie e figlia del precedente proprietario. Davanti all’ingresso è stato affisso un cartello che invita i giornalisti a non rilasciare dichiarazioni. La famiglia ha specificato che non fornirà commenti riguardo alla ripresa dell’attività. La comunicazione è stata posta in evidenza davanti all’ingresso, senza ulteriori spiegazioni o interviste.

Davanti all'ingresso della gioielleria è stato affisso un cartello rivolto ai giornalisti per chiarire la posizione della famiglia. "Gentili giornalisti - recita il cartello - desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Riaperta la gioielleria di Mario Roggero, sarà gestita da moglie e figlia, fuori il cartello “nessuna dichiarazione” – VIDEO

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Caso Roggero, parla la moglie al Tg1: «La nostra vita è stata sconvolta. Spero nella grazia»

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