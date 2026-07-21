La gioielleria di Grinzane Cavour è stata riaperta martedì mattina, con un cartello rivolto ai giornalisti. La gestione è affidata alla moglie e a una delle quattro figlie dell’imprenditore, che si trova nel carcere di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori nel 2021. La famiglia ha deciso di riprendere l’attività senza la presenza del titolare, attualmente detenuto.

Ha riaperto martedì mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour. A gestire l’attività, mentre il commerciante si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori nel 2021, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie. All’esterno dell’attività è stato affisso un cartello firmato dalla famiglia che avvisa la stampa: “Gentili giornalisti – si legge – desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero, riaperta la gioielleria di Grinzane Cavour: la moglie in negozio, il cartello per i giornalisti

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RIAPRE la GIOIELLERIA di ROGGERO, nel negozio la moglie e una delle figlie

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