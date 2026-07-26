La vita penitenziaria di Mario Roggero registra una novità operativa all’interno dell carcere di Bollate. Il gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori nel proprio negozio di Grinzane Cavour, affronterà un percorso di reinserimento tramite il lavoro, con l’assegnazione di mansioni interne al penitenziario. Mario Roggero lavora in carcere a Bollate: cosa fa Quali sono le paure di Roggero Il flop della manifestazione per Roggero Mario Roggero lavora in carcere a Bollate: cosa fa La notizia è stata confermata a margine della visita condotta dall’esponente politico Giorgio Maria Bergesio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero lavora in carcere a Bollate, è volontario e non verrà pagato: incarico allo sportello giuridico

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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