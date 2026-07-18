Il risarcimento ai rapinatori condannati si calcola in base ai danni subiti e sarà pagato attraverso un procedimento giudiziario. La Corte di Cassazione ha stabilito una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in una sparatoria avvenuta nel 2021. La sentenza si concentra non solo sulla pena detentiva, ma anche sugli aspetti civili e risarcitori. Le modalità e i tempi di pagamento saranno definiti nelle successive fasi del procedimento.

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi inflitta dalla Corte di Cassazione a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due dei tre rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, non riguarda soltanto la pena detentiva. La sentenza ha infatti reso definitive anche le provvisionali, cioè gli importi immediatamente esecutivi che dovranno essere versati alle parti civili in attesa della quantificazione definitiva del danno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, a quanto ammonta il risarcimento ai rapinatori? Come si calcola e quando verrà pagato (e in che modo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARIO ROGGERO DIFENDE CASA SUA DAI RAPINATORI: CONDANNATO A 14 ANNI E 9 MESI. LA GIUSTIZIA ITALIANA

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere che uccise i rapinatori: «Si costituirà oggi stesso» – Il videoLa condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi riguarda un gioielliere che, nel 2021, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo...

Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoOggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere.

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero nel carcere di Bollate: Pentito? Sì ma col senno di poi, bisogna trovarcisi; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Si esclude che sia stato ancora compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia per Mario Roggero. È quanto precisa il ministero della Giustizia in riferimento alle informazioni, diffuse in precedenza, secondo cui l'iter sarebbe già partito #ANSA x.com

Roggero nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. Il ministero della Giustizia: iter non è partitoC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Roggero si è costituito a Bollate. Ministero: L'iter per la grazia non è ancora partitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Mario Roggero, il gioielliere non si era costituito: ora c'è l'ordine di carcerazione ... tg24.sky.it