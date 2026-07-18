La Corte di Cassazione ha confermato una condanna a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere coinvolto in un incidente durante una rapina nel 2021, che ha causato la morte di due rapinatori. Le parti civili annunciano di essere pronte a pignorare eventuali risarcimenti ai rapinatori. Non sono stati forniti dettagli sul calcolo del risarcimento né sulla data di pagamento. La sentenza si concentra sulla condanna penale, senza menzionare altri aspetti economici.

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi inflitta dalla Corte di Cassazione a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due dei tre rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, non riguarda soltanto la pena detentiva. La sentenza ha infatti reso definitive anche le provvisionali, cioè gli importi immediatamente esecutivi che dovranno essere versati alle parti civili in attesa della quantificazione definitiva del danno. Parti civili: «Pronti a pignorare» «Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà». Così l'avvocato Giuseppe Roberto... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, a quanto ammonta il risarcimento ai rapinatori? Come si calcola e quando verrà pagato. Le parti civili: «Pronti a pignorare»

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MARIO ROGGERO DIFENDE CASA SUA DAI RAPINATORI: CONDANNATO A 14 ANNI E 9 MESI. LA GIUSTIZIA ITALIANA

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Per quanto riguarda un'eventuale grazia per il gioielliere Mario Roggero, il suo legale Stefano Marcolini ha sottolineato che c'è fiducia, ma anche che i tempi nel caso saranno lunghi. Esclusi al momento gli arresti domiciliari o misure alternative, mentre si atten x.com

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