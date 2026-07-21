Dopo la visita delle sue mogli e figlie nel carcere di Bollate, la gioielleria è stata riaperta. La visita è stata descritta come “emozionante” dalla moglie del proprietario. Il gioielliere sta cercando di adattarsi alla vita in carcere. La riapertura del negozio è avvenuta subito dopo l’incontro.

Gioielleria riaperta dopo la prima visita nel carcere di Bollate. Un incontro “emozionate” come descritto dalla moglie di Roggero. Il gioielliere si starebbe adattando alla sua vita in carcere È stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Dopo un primo momento di incertezza, la famiglia ha scelto di gestire il negozio: la moglie Mariangela e le quattro figlie si occuperanno dell’attività. Nella giornata di ieri invece, sotto i riflettori e con gli occhi puntati verso di loro,si è svolta la prima visita della moglie e le quattro figlie, nel carcere di Bollate, dove è detenuto il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, dopo la visita in carcere di moglie e figlie il negozio è riaperto

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Caso Roggero, Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere

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