Mario Roggero e il pentimento per le frasi su Mattarella parla la moglie che ha chiesto la grazia | Perché mio marito non è un giustiziere

Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica. Roggero ha espresso pentimento per le frasi fatte su Mattarella. Sandrone ha spiegato che suo marito non è un giustiziere e ha sottolineato che desidera un riscatto per lui. La richiesta di clemenza è stata comunicata in un’intervista a un quotidiano. Roggero ha fatto delle dichiarazioni che hanno attirato attenzione, portando alla richiesta di perdono e di revisione del caso.

Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Stampa. Roggero è entrato venerdì nel carcere di Bollate per scontare la condanna definitiva, decisa dalla Cassazione, a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 avevano assaltato la loro gioielleria a Grinzane Cavour. Sposata con lui da quasi cinquant’anni, Sandrone usa toni meno sprezzanti di quelli usati dal marito prima di entrare in carcere. Parole di cui lui stesso si sarebbe pentito amaramente, come emerge dall’ultimo colloquio con il suo collegio difensivo: «Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre – dice Sandrone – con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato». 🔗 Leggi su Open.online

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