Mario Roggero e il cambio di strategia sulla grazia | Mattarella ignori le polemiche su di me Come passa le giornate in carcere e cosa teme ora per la famiglia

Mario Roggero, detenuto a Bollate, ha modificato il suo atteggiamento nei confronti delle istituzioni, passando da commenti duri a toni più concilianti. Prima del carcere, aveva criticato apertamente le autorità, ma ora si rivolge al presidente della Repubblica con parole più pacate. Rimane in cella da diversi giorni e si dice preoccupato per la famiglia, senza commentare le polemiche pubbliche che lo riguardano.

Prima di entrare a Bollate, Mario Roggero aveva usato parole più dure verso le istituzioni. Adesso, dopo giorni passati in cella, il gioielliere di Grinzane Cavour sceglie un registro diverso e si rivolge al Quirinale con toni nettamente più concilianti. Quell’uscita davanti al carcere in cui rinfacciava al Quirinale di aver concesso la grazia a Nicole Minetti e a uno scafista, l’orefice prova a buttarsela alle spalle. E lo racconta in un colloquio con Paola Scola su La Stampa, in cui affida la sua speranza «che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda». 🔗 Leggi su Open.online

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