Un uomo si è presentato questa sera nel carcere di Bollate, vicino a Milano. Poco prima delle 17, ha risposto alle domande dei giornalisti, dicendo di aspettarsi la grazia e invitando il presidente della Repubblica a riflettere sulla propria coscienza. Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito delle sue azioni, ha risposto che con il senno di poi bisogna trovarsi nelle situazioni.

Mario Roggero si è presentato poco prima delle 17 alle porte del carcere di Bollate, alle porte di Milano. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto ha risposto: "Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni". "Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza", ha poi aggiunto, " Questa mattina è stato emesso l 'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mario Roggero si è presentato in carcere a Bollate: "Mi aspetto la grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza"

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Roggero verso il carcere di Bollate, la moglie deposita la domanda di grazia

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