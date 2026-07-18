Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate, dopo aver annunciato ai giornalisti di aver chiesto la grazia al presidente della Repubblica. Prima di entrare in cella, ha rivolto un appello pubblico al capo dello Stato. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o motivazioni.

Mario Roggero si è costituito in carcere a Bollate ma prima di entrare, parlando con i giornalisti, ha lanciato un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché gli conceda la grazia. È entrato ieri alle 16.45 in carcere il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Arrivato in auto con alcuni parenti, prima di essere preso in carico dalla polizia penitenziaria si è fermato a lungo con i cronisti. “Come si può sentire uno che sta entrando a 72 anni per scontare 15 anni? Ergastolo! Viva la giustizia italiana!”, ha esclamato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mario Roggero in carcere a Bollate. Il gioielliere lancia un appello a Mattarella per la grazia

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Roggero in carcere, il suo appello per la grazia

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Temi più discussi: Mario Roggero nel carcere di Bollate: Pentito? Sì ma col senno di poi, bisogna trovarcisi; Roggero si costituisce a Bollate. Ministero nega avvio iter grazia; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo.

Mario #Roggero si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di #Bollate. Prima di entrare, lo sfogo del #gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori: È un’ingiustizia, ha detto. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com

Mario Roggero al carcere di Bollate: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti reddit

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