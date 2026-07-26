Mario Roggero dal carcere | Spero che il Quirinale valuti il mio caso oltre le polemiche

Da ildifforme.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo detenuto ha chiesto al presidente della Repubblica di esaminare con attenzione e umanità la richiesta di grazia, ignorando le polemiche che hanno accompagnato la sua vicenda.

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“Il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là della polemiche che hanno segnato la mia vicenda”. È questa la speranza di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, che esprime in un colloquio con La Stampa. Intanto anche il senatore leghistaGiorgio Bergesioè andato a fare visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Durante l’incontro il 72enne ha raccontato al senatore la sua vita in carcere: “Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all’esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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