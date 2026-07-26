Dal carcere di Bollate, un uomo condannato a quasi 15 anni di reclusione per il duplice omicidio di rapinatori ha chiesto nuovamente la grazia al Presidente della Repubblica. Ha riferito di temere per la sicurezza della sua famiglia e ha parlato dei primi giorni di detenzione. La richiesta di clemenza è stata rivolta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla vicenda giudiziaria.

Mario Roggero rilancia la richiesta di grazia dal carcere e dice di avere paura per la sua famiglia. Il gioielliere di Grinzane Cavour, in cella Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio dei rapinatori, ha parlato dal penitenziario dei primi giorni di detenzione, rinnovando l’appello al Presidente della Repubblica. La visita in carcere Roggero ha parlato con il senatore della Lega Giorgio Bergesio, durante la visita del 25 luglio, dopo la prima settimana settimana di reclusione, in uno degli uffici del penitenziario di Bollate, davanti al direttore del carcere Giorgio Leggieri e di un educatore. “Un gesto di vicinanza personale, più ancora che politica” ha spiegato a La Stampa il parlamentare di Cuneo, il primo a occuparsi della vicenda del gioielliere già dai primi giorni dopo la rapina nel 2021. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero dal carcere di Bollate lancia l'appello per la grazia e svela: "Temo per la mia famiglia"

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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