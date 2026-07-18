Mario Roggero si trova nel carcere di Bollate. La Lega ha organizzato un presidio per chiedere la grazia. La manifestazione si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì davanti alla struttura. Roggero, che ha varcato la soglia del penitenziario, si è presentato senza commenti. È il primo giorno di detenzione ufficiale per l'uomo, che si è mostrato deciso durante la visita. La richiesta di grazia resta al centro delle attività del movimento politico.

Ha varcato la soglia del carcere di Bollate nel tardo pomeriggio di venerdì, provato ma fermo sulle sue posizioni. Oggi è dunque il primo vero giorno da detenuto Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio e il ferimento dei rapinatori che, nell'aprile 2021, presero d’assalto il suo negozio. Una vicenda drammatica che per la giustizia italiana non rientra nel perimetro della legittima difesa, dato che i colpi furono esplosi in strada mentre i malviventi erano in fuga, ma che per una larga fetta di opinione pubblica e per il centrodestra resta "un profondo paradosso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Roggero in carcere a Bollate: il presidio della Lega per chiedere la grazia

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Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. L'articolo continua al link shorturl.at/KOnpe #skytg24 #news x.com

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