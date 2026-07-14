Durante i controlli interforze lungo la costa, sono state identificate 50 persone. L'operazione rientra nel piano 'Estate Sicura', messo in atto dal questore di Fermo. Le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. L’attività si è concentrata sulle zone turistiche e lungo le spiagge. Non sono stati segnalati incidenti o eventi significativi durante le operazioni.

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio denominato ’Estate Sicura’, predisposto dal questore di Fermo per garantire un elevato livello di sicurezza durante il fine settimana e la stagione estiva, anche il weekend appena trascorso ha visto l’attuazione di un servizio interforze nel corso del quale polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, supportati dalle unità cinofile della polizia hanno presidiato la fascia costiera, toccando i punti nevralgici della movida, le aree residenziali sensibili e i principali snodi di collegamento del litorale. Il dispositivo ha preso il via nella serata di venerdì nella zona di Lido Tre Archi, con passaggi mirati e vigilanza dinamica nell’area dello Skatepark e del centro ricreativo di via Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli interforze lungo la costa: 50 persone identificate

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