Marcos Llorente e Ferran Torres insieme a Ibiza cosa c’è dietro le foto che dividono i social e hanno fatto impazzire il web

Marcos Llorente e Ferran Torres sono stati fotografati insieme a Ibiza, scatenando reazioni contrastanti sui social. Le immagini mostrano i due calciatori in compagnia, senza dettagli sul contesto o le attività svolte. Le foto hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando discussioni tra i tifosi. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o spiegazioni riguardo alla presenza dei due in quella località.

Dopo aver conquistato il gradino più alto del podio ai Mondiali 2026, la Spagna si è presa qualche giorno di meritato riposo. Tra i protagonisti del trionfo, Ferran Torres e Marcos Llorente hanno scelto Ibiza come meta per staccare la spina, ma quella che doveva essere una tranquilla vacanza tra amici si è trasformata in un caso mediatico che ha diviso il web. Le immagini dei due calciatori insieme sulla spiaggia hanno iniziato a circolare rapidamente sui social network, scatenando reazioni di ogni tipo. Negli scatti, Torres e Llorente appaiono in costume, sorridenti e visibilmente affiatati, con una complicità che non è passata inosservata. Abbracci, baci sulla guancia e pacche fraterne hanno alimentato commenti, battute e speculazioni da parte degli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I due attori stanno girando Positano, film che uscirà su Netflix. E le foto insieme hanno fatto presto il giro del web. Tutto quello che c'è da sapereDue attori sono stati fotografati insieme mentre si trovavano sul Lago d’Iseo, dove stanno girando il loro prossimo film.

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? Spuntano le foto (segrete) sui social che hanno svelato tuttoSui social sono apparse foto private che mostrano di nuovo insieme una coppia nota.

Temi più discussi: Llorente e Ferran Torres, vacanza insieme a Ibiza dopo il trionfo al Mondiale; L'eroe della nazionale spagnola scatena polemiche.; Casa Jondal, il beach club di Ibiza dove Torres e Llorente festeggiano tra pasta al caviale e grandi vini; Spagna, il post di Marcos Llorente dopo la vittoria del Mondiale è virale.

PILLOLE DI GOSSIP!FERRAN TORRES E MARCOS LLORENTE PIU' COMPLICI CHE MAI,BERRETTINI,ALCARAZ,HAALAND E x.com

Ferran Torres e il compagno di squadra Marcos Llorente vanno in spiaggia a Ibiza per festeggiare la loro vittoria ai Mondiali reddit

¿Ferran Torres es gay? Estas son las fotos con Marcos Llorente que causan polémica y quién es Ana Mena, señalada como novia del campeón de EspañaEl gesto fue interpretado de distintas maneras en redes sociales. Mientras una parte de los usuarios lo consideró una muestra de la amistad, confianza y cercanía tras compartir el éxito en el Mundial ... ejecentral.com.mx

¿Ferran Torres y Marcos Llorente son pareja? Esto se sabeLas fotografías de Ferran Torres y Marcos Llorente juntos en Ibiza desatan rumores sobre una posible relación. elsalvador.com