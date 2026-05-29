I due attori stanno girando Positano film che uscirà su Netflix E le foto insieme hanno fatto presto il giro del web Tutto quello che c' è da sapere

Notizia in breve

Due attori sono stati fotografati insieme mentre si trovavano sul Lago d’Iseo, dove stanno girando il loro prossimo film. Le immagini sono subito diventate virali sui social. La produzione sta lavorando a un film ambientato in Italia, che sarà distribuito su Netflix. Attualmente, le riprese si svolgono a Positano, con le immagini dei due protagonisti che hanno attirato l’attenzione online.