I due attori stanno girando Positano film che uscirà su Netflix E le foto insieme hanno fatto presto il giro del web Tutto quello che c' è da sapere
Due attori sono stati fotografati insieme mentre si trovavano sul Lago d’Iseo, dove stanno girando il loro prossimo film. Le immagini sono subito diventate virali sui social. La produzione sta lavorando a un film ambientato in Italia, che sarà distribuito su Netflix. Attualmente, le riprese si svolgono a Positano, con le immagini dei due protagonisti che hanno attirato l’attenzione online.
C ’è un po’ di Hollywood sul Lago d’Iseo: merito di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, che in questi giorni proprio qui stanno girando il loro prossimo film. Positano. La pellicola, con la regia di Daniel Roher, Premio Oscar 2023 per il documentario Navalny, uscirà su Netflix, anche se non è ancora chiaro quando. Le riprese, del resto, sono appena iniziate. Matthew McConaughey brevetta la sua immagine per difendersi dall’IA X Leggi anche › Matthew McConaughey, attore e scrittore: «La vita può diventare poesia» Matthew McConaughey e Zoe Saldaña protagonisti di Positano . Al centro della vicenda di Positano c’è la rivalità tra due ladri di gioielli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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