Sui social sono apparse foto private che mostrano di nuovo insieme una coppia nota. Dopo aver annunciato la separazione all’inizio dell’anno, i due avevano iniziato le pratiche per il divorzio. Tuttavia, le immagini pubblicate indicano che si stanno frequentando nuovamente. Le foto, scattate in modo discreto, ritraggono momenti condivisi tra loro, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere la colonna sonora perfetta per la storia di Alice Campello e Alvaro Morata, che dopo aver annunciato la separazione all’inizio del 2026 e avviato l’iter per il divorzio, si stanno dando una nuova possibilità. Una notizia che ha fatto il giro del web in poche ore, confermata direttamente dai protagonisti attraverso dichiarazioni che sanno di romanticismo puro e seconda chance. A rivelare per primo il clamoroso riavvicinamento è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha ricevuto decine di segnalazioni da follower presenti al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? Spuntano le foto (segrete) sui social che hanno svelato tutto

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Morata e Alice Campello di nuovo insieme: crisi superata o tregua

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