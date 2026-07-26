Marco Stella, segretario regionale uscente di Forza Italia in Toscana, è stato riconfermato all’unanimità alla guida del partito a conclusione del congresso svoltosi ieri a Grosseto, alla presenza del segretario nazionale, Antonio Tajani, e del sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Il congresso - il primo regionale nella storia di FI, finora i coordinatori regionali venivano nominati dal vertice nazionale del partito - è stato presieduto dalla capogruppo dei senatori di FI, Stefania Craxi. La deputata Chiara Tenerini è stata eletta vice segretario regionale vicario. Rinnovata anche la segreteria toscana, composta da 20 persone in rappresentanza di tutti i territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Marco Stella segretario regionale. Tajani al congresso di Forza Italia: "Avanti con le nostre battaglie"

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Congratulazioni a Marco Stella per l’elezione a Segretario regionale di Forza Italia Toscana! Un incarico importante che premia il lavoro svolto in questi anni e l’impegno sul territorio. Buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova sfida! x.com

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