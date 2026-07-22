Sabato 25, gli iscritti di Forza Italia Toscana hanno votato per eleggere il nuovo segretario regionale. Marco Stella è risultato candidato unico e ha ottenuto il voto dei partecipanti. Chiara Tenerini è stata scelta come vicepresidente. Questa è la prima volta che la selezione del segretario avviene tramite elezione diretta degli iscritti, grazie a una modifica dello statuto. La consultazione si è svolta senza altre candidature ufficiali.

FIRENZE – Per la prima volta, il segretario regionale di Forza Italia Toscana viene eletto dagli iscritti, dopo la modifica dello statuto. Sabato (25 luglio) dalle 9 alle 14 all’hotel Granduca di Grosseto, si terrà il congresso in cui verrà eletto il nuovo segretario regionale di Forza Italia Toscana, insieme a una nuova segreteria di venti persone. ” Abbiamo scelto di riunirci a Grosseto – spiega il segretario regionale del partito, Marco Stella – in quanto è il capoluogo di provincia in cui Forza Italia esprime la figura del sindaco. Ieri è stata depositata la mia candidatura unica, in questi mesi negli incontri sui territori è emersa la volontà di esprimere l’unità del partito con la mia conferma a segretario regionale e la candidatura dell’onorevole Chiara Tenerini a vicesegretario regionale vicario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Corrieretoscano.it - Forza Italia al voto per il segretario regionale: Marco Stella candidato unico, Chiara Tenerini sarà la vice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vigevano, entro una settimana arriverà il nome del candidato sindaco del centrodestra

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forza Italia, cambio al vertice: Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale, Rosaria Tassinari vice vicaria

Forza Italia Catanzaro: Pignieri nuovo vice segretario e coordinatoreIn un recente rinnovamento, il partito di Forza Italia a Catanzaro ha nominato un nuovo vice segretario e coordinatore, sostituendo Paolo Colosimo.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Stop alle preferenze: vincono i franchi tiratori. L’opposizione: elezioni. Meloni: serve riflessione.

#Vannacci al 6,7% solo un punto meno di Forza Italia. Vado dicendo da settimane che questo tipo di fenomeni elettorali in Italia non li fermi col voto utile o altri mezzucci istituzionali. E se supererà Forza Italia cambierà completamente lo scenario dell’attuale c x.com

Trionfo di Forza Italia al Consiglio Metropolitano, Maiolino: radicamento sui territori e grande lavoro di CannizzaroForza Italia ottiene sette dei dieci consiglieri eletti nella maggioranza di centrodestra al termine delle consultazioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabri ... strettoweb.com

La Forza (Italia), ancora, di Cannizzaro, il flop della Lega, due escluse eccellenti e la resistenza a Sinistra: l’analisi sul voto per il Consiglio MetropolitanoSorprese tante, conferme anche. L’elezione per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha sancito il suo verdetto: 10 seggi al CentroDestra, 4 al CentroSinistra. C’è un p ... strettoweb.com