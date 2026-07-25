Il vicepremier e leader di Forza Italia ha ufficializzato la candidatura di un assessore in carica come prossimo sindaco di Grosseto. La nomina è stata annunciata durante il congresso regionale del partito, svoltosi a Grosseto sabato 25 luglio. La candidatura riguarda le elezioni comunali previste per il 2027.

Il vicepremier Antonio Tajani, leader nazionale di Forza Italia, lancia Luca Agresti candidato sindaco alle amministrative 2027 di Grosseto. L’investitura di Luca Agresti, attuale assessore in giunta con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Forza Italia, al congresso regionale del partito di scena a Grosseto sabato 25 luglio. Nella foto, Luca Agresti col sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna (Foto Fb Luca Agresti) Presenti anche la presidente del gruppo Forza Italia al Senato Stefania Craxi e la vicesegretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini, deputata. (Foto Fb Marco Stella) Congresso regionale che ha eletto e confermato il consigliere regionale Marco Stella segretario di Forza Italia per la Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana

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