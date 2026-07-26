Marco Polo e la principessa la tradizione della Commedia dell’Arte che ritrova l’umano

Una rappresentazione teatrale si svolge a San Giovanni Bianco, combinando temi di amore e morte in una commedia della tradizione della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo presenta un mix di elementi poetici e lazzi comici, evidenziando aspetti umani e reali. La messa in scena coinvolge attori che interpretano personaggi tradizionali, portando in scena situazioni che oscillano tra il tragico e il comico, con un focus sulla rappresentazione di emozioni e relazioni. La rappresentazione si svolge in un contesto che valorizza la tradizione teatrale italiana.

San Giovanni Bianco. Amore e morte si intrecciano, in una Commedia che è umana in un incontro magistrale tra vette poetiche e gretti lazzi. Un incontro proprio all’ombra di quella che, per tradizione bergamasca, viene definita la Casa di Arlecchino, a Oneta di San Giovanni Bianco, che, al suo esterno, ha ospitato “Marco Polo e la principessa”, spettacolo della Compagnia Pantakin, andato in scena venerdì 24 luglio, tra gli appuntamenti del festival “Le vie della commedia”, iniziativa del Polo Culturale Mercatorum e Priula insieme ai comuni di Camerata Cornello, Dossena e San Giovanni Bianco, organizzata da Associazione Culturale InAtto e inserito nel festival deSidera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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E se ci fosse un Marco Polo Valyriano reddit

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