La nuova produzione della Commedia dell’Arte con la Nico Pepe si sposta tra diverse città italiane. Dopo il debutto a SAFest, lo spettacolo intitolato “La vera Storia del selvaggio della palude, il Raggiro che ti gira” sarà rappresentato il 21 luglio a Bagnaria Arsa, il 22 a Terzo Aquileia e il 23 a Tricesimo. Successivamente, il tour prosegue nelle Marche: il 26 a Senigallia, il 27 a Sassocorvaro Auditore e il 28 a Trasanni di Urbino.

Dopo il debutto a SAFest la nuova Commedia dell’Arte con la Nico Pepe “La vera Storia del selvaggio della palude, il Raggiro che ti gira” va in scena il 21 luglio a Bagnaria Arsa, quindi il 22 a Terzo Aquileia e il 23 a Tricesimo, poi nelle Marche il 26 luglio a Senigallia, il 27 Sassocorvaro Auditore e il 28 luglio a Trasanni di Urbino. “La vera Storia del selvaggio della palude, il raggiro che ti gira” è il nuovo canovaccio originale di Commedia dell’Arte curato nella drammaturgia e regia da Claudio de Maglio, direttore della Nico Pepe con gli allievi del secondo anno di corso (Beatrice Barale, Francesca Garofalo, Umberto Ghirardo, Andrea Macchi, Marcello Maggiori, Federico Mazzotti, Chiara Ariele Paccalini, Eleonora Pedrelli, Enrico Simone, Andrea Stetur Cogliati,). 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - La Commedia dell’Arte con la Nico Pepe in viaggio

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