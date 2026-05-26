Per gli 80 anni dell'indipendenza della Giordania, la regina e la principessa hanno indossato due look eleganti e moderni, arricchiti da dettagli che richiamano la tradizione e l’identità culturale. La famiglia reale ha scelto di celebrare la ricorrenza nazionale attraverso scelte di stile che uniscono eleganza e simbolismo. La cerimonia ha visto protagonisti abiti raffinati e curati nei dettagli, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale in occasione dell’anniversario.

P er celebrare gli 80 anni dell’Indipendenza della Giordania, la famiglia reale Hascemita ha trasformato ancora una volta l a ricorrenza nazionale in una dichiarazione di stile e identità culturale. Sotto i riflettori, la regina Rania di Giordania e la nuora, la principessa Rajwa Al Hussein. Entrambe hanno scelto look sofisticati, capaci di fondere tradizione mediorientale e glamour contemporaneo. Regina e principessa incarnano una nuova idea di regalità araba: moderna, cosmopolita e profondamente legata alla cultura della regione. Rania di Giordania best look. guarda le foto Rania di Giordania, il ricamo come simbolo identitario. Per l’importante anniversario nazionale, Queen Rania ha scelto un abito lungo color azzurro argento dalla linea essenziale ed elegante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina e la principessa celebrano gli 80 anni d’Indipendenza della Giordania con due look eleganti, moderni e ricchi di dettagli che raccontano tradizione e identità

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