Centinaia di persone al presidio per la morte di Fakir al Pilastro | Assassini
L'appuntamento indetto dal sindaco Lepore ha richiamato una folla in piazza del Nettuno. Cori e striscioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Morte di Fakir al Pilastro, il procuratore Guido: "Accertamenti sulle persone coinvolte. Ancora nessun iscritto sul registro degli indagati"La Procura di Bologna sta conducendo accertamenti sulle persone coinvolte nella morte di Fakir Abderrahim, avvenuta il 19 luglio.
Chi era Abderrahim Fakir, deceduto dopo l’intervento degli agenti al PilastroUn uomo di 43 anni è deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine nei pressi di via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.
Temi più discussi: Overtourism, 300 turisti in coda per salire sulle Tre Cime di Lavaredo; Maltempo in Germania: perdite totali per centinaia di ettari di ortaggi nel Knoblauchsland; 'Peace', la rigenerazione del patrimonio monumentale passa attraverso l'ascolto; TRIESTE | CAMERA ARDENTE IN MUNICIPIO: CENTINAIA IN CODA PER IL SALUTO A GIORGIO ROSSI.
Controllate più di 180 mila persone e sequestrati centinaia di chili di droga e armi. Nel mirino delle forze dell'ordine anche i social: individuati quasi mille profili che inneggiavano alla violenza e all'odio x.com
C’erano centinaia di persone, tantissimi giovani ed esponenti della società civile con in mano le Agende rosse in via D’Amelio, oggi, per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta assassinati dalla mafia 34 anni fa. Bisogna continuare a coltiv facebook
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Centinaia di persone al presidio per la morte di Fakir al Pilastro: AssassiniOspite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che ... ilrestodelcarlino.it
Cara Arowa, perdonaci: centinaia di persone per la fiaccolata silenziosa in ricordo della famiglia bengalese uccisa a RomaIl quartiere Casalotti si è riunito per ricordare il triplice omicidio di Kamal Uddin, la moglie Hosne Momotaj e la loro bambina Arowa. Ancora in fuga il colpevole ... vanityfair.it