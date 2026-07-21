Il quartiere di Bologna ha festeggiato i suoi 60 anni, segnati da eventi come il caso di un citofono vandalizzato da un politico e la morte di un uomo noto come Fakir. La zona, spesso descritta come problematica, continua a essere oggetto di progetti sociali e iniziative culturali per cambiare la sua immagine. Nonostante gli sforzi, il nome del quartiere rimane ancora associato a problematiche storiche.

Di recente ha compiuto 60 anni. A Bologna è da sempre etichettato con quel nomignolo che alcune zone delle città non riescono proprio a togliersi, nonostante nel tempo progetti sociali e iniziative culturali provino a cambiare volto (quantomeno la nomea) dei «quartieri difficili». A Bologna c'è la Bolognina (zona stazione), c'è la Barca (che adesso vanta anche un tratto di portici Unesco, il «Treno» maxi insediamento di edilizia popolare) e poi c'è lui, il Pilastro, che per anni ha etichettato anche chi ci abita «i pilastrini». Un quartiere difficile, spesso associato a fatti di cronaca, episodi di... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il Pilastro di Bologna, dalla citofonata di Salvini alla morte di Fakir: storia del quartiere popolare e dei suoi 60 anni tormentati

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